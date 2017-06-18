Глава МИД Германии: Обама допустил большую ошибку, пытаясь унизить Россию

Действующая администрация США попробует перезапустить отношения с Россией и будет искать для этого любые возможности. Об этом заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль.

По словам Габриэля, без русских "мы не сможем справиться с конфликтами в Сирии, Ливии, на Украине и в других точках планеты".

Глава МИД уверен, что предпринятая попытка Барака Обамы по унижению Российской Федерации была "колоссальной ошибкой". Вашингтон исправит эту ошибку, высказал надежду немецкий министр в интервью газете Welt Am Sonntag.

Он в то же время констатировал также, что "все в настоящее время выглядит так, будто Москва и Вашингтон лишь больше отворачиваются друг от друга".