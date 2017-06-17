Немецкий политик назвал Крым исконной российской территорией и осудил санкции

Введение Западом санкций в отношении Москвы после присоединения Крыма к РФ было ошибкой, потому что полуостров является исконной российской территорией. Такое мнение высказал немецкий политик Александр Гауланд.

Свою позицию по отношению к России Гауланд озвучил на съезде партии «Альтернатива для Германии», чей избирательный список он возглавляет. По словам Гауланда, после распада Советского Союза западные страны выстроили такой миропорядок, в котором РФ достойного места не нашлось. Политик считает, что это неправильно. Александр Гауланд уверен, что хорошие отношения с Москвой отвечают национальным интересам Германии.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Украина обвинила Россию в изменении демографического состава региона.