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Немецкий политик назвал Крым исконной российской территорией и осудил санкции

17 июня 2017, 23:25 [ «Аргументы Недели» ]

Немецкий политик назвал Крым исконной российской территорией и осудил санкции
фото: pixabay.com

Введение Западом санкций в отношении Москвы после присоединения Крыма к РФ было ошибкой, потому что полуостров является исконной российской территорией. Такое мнение высказал немецкий политик Александр Гауланд.

Свою позицию по отношению к России Гауланд озвучил на съезде партии «Альтернатива для Германии», чей избирательный список он возглавляет. По словам Гауланда, после распада Советского Союза западные страны выстроили такой миропорядок, в котором РФ достойного места не нашлось. Политик считает, что это неправильно. Александр Гауланд уверен, что хорошие отношения с Москвой отвечают национальным интересам Германии.

Напомним, Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, который состоялся весной 2014 года. Ранее «Аргументы недели» писали о том, что Украина обвинила Россию в изменении демографического состава региона.

 

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Первый японский самолет отправился на Курилы

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