Саудовская Аравия резко отказала Турции на предложение разместить военную базу

Саудовская Аравия запретила Турции строительство военной базы на своей территории. Власти заявили, что королевство не испытывает нужды в турецких военных объектах — подобно тем, которые Турция построила в Катаре.

Вопрос поднимался на встрече, которая произошла в между Реджепом Тайипом Эрдоганом и королем Саудовской Аравии. Позже турецкий лидер заявил, выступая на телевидении, что Эр-Рияд якобы согласился дать разрешение на строительство базы.

Как пояснил официальный источник властей, королевство и без этого на данный момент располагает отличными военными способностями, в том числе и для борьбы с терроризмом, сообщает агентство SPA.

Ранее сообщалось, что Великое национальное собрание Турции одобрило законопроект, который делает возможным размещение турецких военнослужащих на базе в Катаре. Также в законе идет речь о сотрудничестве по обучению жандармерии.