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Путин предрек ухудшение отношений с США после введения новых санкций

17 июня 2017, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]

Путин предрек ухудшение отношений с США после введения новых санкций
фото: globallookpress.com

Россия ответит на новые американские санкции только после того, как руководство Соединенных Штатов примет окончательное решение по данному вопросу. Об этом заявил Владимир Путин.

Тема расширения ограничительных мер в отношении Москвы была поднята в ходе интервью с российским президентом, продемонстрированным сегодня в программе «Вести в субботу». Путин отметил, что пока предпринимать ответные шаги рано – нужно дождаться вступления санкций в силу. По словам российского лидера, если Белый дом утвердит принятый сенаторами закон о расширении санкций, отношения между Москвой и Вашингтоном еще больше осложнятся.

Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о том, что в администрации президента США допустили возможность внесения изменений в документ о санкциях.

 

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В Сети возмущаются роскошью свадьбы дочери российского миллиардера

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