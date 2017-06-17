Путин предрек ухудшение отношений с США после введения новых санкций
17 июня 2017, 21:38 [ «Аргументы Недели» ]
Россия ответит на новые американские санкции только после того, как руководство Соединенных Штатов примет окончательное решение по данному вопросу. Об этом заявил Владимир Путин.
Тема расширения ограничительных мер в отношении Москвы была поднята в ходе интервью с российским президентом, продемонстрированным сегодня в программе «Вести в субботу». Путин отметил, что пока предпринимать ответные шаги рано – нужно дождаться вступления санкций в силу. По словам российского лидера, если Белый дом утвердит принятый сенаторами закон о расширении санкций, отношения между Москвой и Вашингтоном еще больше осложнятся.
Ранее в субботу «Аргументы недели» писали о том, что в администрации президента США допустили возможность внесения изменений в документ о санкциях.