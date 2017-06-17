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Первый японский самолет отправился на Курилы

17 июня 2017, 20:06 [ «Аргументы Недели» ]

Первый японский самолет отправился на Курилы

Первый самолёт вылетел рейсом на Южные Курилы с японского острова Хоккайдо. На авиалайнер сели жители Японии, которые собрались посетить могилы своих предков на Курильских островах.

Самолет направится на Кунашир, затем вылетит на Итуруп, а после этого вернется в Японию через Кунашир.Такие посещения происходили и раньше, только прежде использовался морской транспорт. После визита в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ была достигнута в том числе договоренность о воздушном сообщении между территориями.

Церемония по случаю первого авиарейса между японским островом Хоккайдо и южными Курилами состоялась в субботу в поселке Накасибэцу. Выступая на церемонии, заместитель министра иностранных дел Японии Нобуо Киси назвал открытие этого авиарейса "большим шагом" вперед в улучшении условий для посещений японцами четырех островов, которые в Токио называют "северными территориями".

Ранее губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко заявил, что одним из вариантов реализации программы совместного экономического освоения Курил является создание российско-японской управляющей компании.

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