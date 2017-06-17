Ангела Меркель рассказала, как ее принял Папа Римский

Ангела Меркель сообщила в субботу, 17 июня, об аудиенции у папы римского Франциска. По словам политика, она рассказала понтифику о повестке дня предстоящего 7–8 июля саммита G20 в Гамбурге.

Аудиенцию у понтифика Меркель назвала большой честью. Политик заметила, что в начале встречи Папа Римский Франциск выразил соболезнования в связи с кончиной "канцлера германского единства" Гельмута Коля, которого понтифик назвал великим государственным деятелем.

В ходе 40-минутной аудиенции в Апостольском дворце Ватикана стороны обсудили климат и выполнение Парижских соглашений, необходимость больших усилий Евросоюза для помощи африканскому континенту.

Канцлер Германии подарила понтифику набор аргентинских сладостей и коллекцию дисков с классической музыкой. В свою очередь папа Римский вручил Меркель небольшую бронзовую статуэтку с символом мира — оливковой ветвью и три главных документа, обнародованных в ходе нынешнего понтификата.