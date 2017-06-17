Президент РФ одобряет присутствие оппозиции среди парламентариев

Глава российского государства Владимир Путин рассказал в интервью ведущему программы "Вести в субботу" Сергею Брилеву, чт присутствие оппозиции среди депутатов помогает принимать взвешенные решения.

На вопрос, стоит ли действующим главам регионов "поделиться" голосами, которых оппозиционерам не хватает для преодоления муниципального фильтра, то есть для сбора достаточного количества подписей, необходимых для участия в выборах главы региона, Путин ответил: "Это никогда не мешает".

Президент РФ отметил, что полезно иметь в составе депутатского корпуса людей с альтернативной точкой зрения.