Президент РФ рассказал об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии

Глава российского государства Владимир Путин рассказал в интервью режиссеру Оливеру Стоуну об отказе Соединенных Штатов от соглашения по Сирии во времена президентства Барака Обамы.

По словам Владимира Путина, соглашение по совместной работе по Сирии с администрацией Обамы было почти достигнуто, "но в последний момент, я думаю, по каким-то политическим причинам, наши американские партнеры отказались от этого проекта".

Российский президент отметил, что обсуждалась координация вопросов, связанных с безопасностью полетов авиации, но дальше не продвинулись, передает РИА Новости.