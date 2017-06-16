Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной
16 июня 2017, 22:37 [ «Аргументы Недели» ]
По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение президента США по Кубе лишний раз доказывает, что единственным предсказуемым качеством внешней политики Белого дома является ее полная непредсказуемость.
"Нет, есть еще одно - вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", - написала Захарова в Facebook.
Она добавила, что руководству Кубы не привыкать к поведению США, так как оно давно "знает соседа в лицо".
Действующий президент Соединенных Штатов решил отказаться от соглашений с Гаваной, заключенных при его предшественнике Бараке Обаме. Выступая в Майами, Трамп назвал сделку с Кубой, направленную на нормализацию отношений двух стран, "ошибочной" и "ужасной".