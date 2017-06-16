Захарова прокомментировала решение Трампа отменить сделку с Гаваной

По словам представителя МИД РФ Марии Захаровой, решение президента США по Кубе лишний раз доказывает, что единственным предсказуемым качеством внешней политики Белого дома является ее полная непредсказуемость.

"Нет, есть еще одно - вечное вмешательство во внутренние дела суверенных стран", - написала Захарова в Facebook.

Она добавила, что руководству Кубы не привыкать к поведению США, так как оно давно "знает соседа в лицо".

Действующий президент Соединенных Штатов решил отказаться от соглашений с Гаваной, заключенных при его предшественнике Бараке Обаме. Выступая в Майами, Трамп назвал сделку с Кубой, направленную на нормализацию отношений двух стран, "ошибочной" и "ужасной".