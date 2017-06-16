Госдума перейдет на усиленный режим работы

Депутаты Государственной Думы РФ будут работать до конца весенней сессии в усиленном режиме. Об этом заявил сегодня Вячеслав Володин.

Как рассказал журналистам председатель Госдумы, усиленный режим предусматривает увеличение продолжительности пленарных заседаний на 2 часа и сокращение перерывов. По словам Володина, данное решение поддержано всеми политическими партиями, представленными в российском парламенте.

Необходимость перехода на усиленный режим работы Вячеслав Володин объяснил тем, что в Госдуме скопилось большое количество законопроектов, которые депутаты должны рассмотреть, прежде чем уйдут на летние каникулы.