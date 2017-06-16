Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией спустя семь месяцев после начала расследования и слушаний в конгрессе, назвав сей факт "печальным".

"Спустя семь месяцев расследований и слушаний в комитете (по разведке конгресса США. — ред) о моём "тайном сговоре с русскими" никто не смог предоставить никаких доказательств. Печально!" — написал Трамп в Twitter.

Расследования по поводу "связей с русскими" в отношении Трампа одновременно проводят конгресс и ФБР.