Трамп констатировал "печальное" отсутствие доказательств его связи с Россией
16 июня 2017, 16:05 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп заявил об отсутствии доказательств его связей с Россией спустя семь месяцев после начала расследования и слушаний в конгрессе, назвав сей факт "печальным".
"Спустя семь месяцев расследований и слушаний в комитете (по разведке конгресса США. — ред) о моём "тайном сговоре с русскими" никто не смог предоставить никаких доказательств. Печально!" — написал Трамп в Twitter.
Расследования по поводу "связей с русскими" в отношении Трампа одновременно проводят конгресс и ФБР.Напомним, политические оппоненты Дональда Трампа обвиняют его в сотрудничестве с Россией. Глава Белого дома эти утверждения опровергает. По словам Трампа, с Москвой связан вовсе не он, а семья Хиллари Клинтон.