Российский президент выразил уверенность в том, что Оливер Стоун подвергнется резкой критике за интервью, которое он взял у политика и смонтировал его в документальный фильм, который показали на телеканале Showtime.

Оканчивая беседу, Путин поблагодарил Стоуна за "въедливость" и поинтересовался: "Вас еще никогда в жизни не били?" Режиссер ответил, что и такое бывало. Путин в ответ на это заявил: "Ну раз вам не привыкать, то готовьтесь, вам достанется". Режиссер парировал, ответив, что не боится, ведь "это того стоит".

Напомним, документальный фильм Стоуна "Интервью с Путиным" покажут в России с 19 по 22 июня. Оливер Стоун ранее заявлял, что считает свой фильм попыткой наладить отношения между Россией и США.