Новосибирский суд отказал Ксензову в возвращении на работу в метрополитен

Центральный районный суд Новосибирска не удовлетворил иск экс-начальника Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова к мэрии. С поста руководителя новосибирского метро Ксензов был уволен 20 марта 2017 года.

«Центральный районный суд города Новосибирска… рассмотрев гражданское дело по иску Ксензова Андрея Евгеньевича к мэрии города Новосибирска о признании распоряжения об увольнении незаконным, восстановлении на рабочем месте, выплаты компенсации за время вынужденного прогула, компенсации морального вреда… решил: в удовлетворении иска Ксензову Андрею Евгеньевичу отказать», — огласила решение судья Ирина Зинина, сообщает НДН.инфо.

Будет ли Ксензов обжаловать решение Центрального районного суда пока неизвестно. Мотивировочная часть будет изготовлена 23 июня. Представитель экс-начальника новосибирского метро никаких пояснений по поводу дальнейших действий не дала.

Рассмотрение иска Андрея Ксензова к мэрии Новосибирска началось в апреле 2017 г. Первое заседание состоялось в мае. Представитель интересов экс-начальника новосибирского метро настаивала на том, что Ксензов не был должным образом ознакомлен с решением мэра Новосибирска о прекращении с ним трудовых отношений, а само распоряжение об увольнении было изготовлено задним числом.

Представитель ответчика пояснял, что 20 марта Ксензова неоднократно пытались поставить в известность, однако начальник МУПа оказался недоступным.

Андрей Ксензов был уволен с должности начальника городского метро распоряжением мэра Новосибирска от 20 марта. Поводом для прекращения рудовых отношений послужило нарушение финансовой дисциплины, пояснил на следующий день в радиоэфире глава города Анатолий Локоть.

По информации НДН.инфо, к отмеренным Ксензову 180 тысячам рублей зарплаты он прибавил еще 100 тысяч рублей премии ежемесячно. Это подтвердила проверка, проведенная муниципальной комиссией.

После увольнения начальника Новосибирского метрополитена Андрея Ксензова, мэрия начала проверку руководителей МУПов на предмет соблюдения финансовой дисциплины. В начале апреля Ксензов обжаловал решение о своем увольнении, потребовав восстановить его в должности и компенсировать время вынужденного простоя.

7 апреля руководителем новосибирского метро стал начальник службы безопасности новосибирской подземки, экс-глава регионального погрануправления ФСБ Аркадий Чмыхайло.

Фото: overgraph.ru