Трамп возмутился невниманием СМИ к «связям» Клинтон с Россией
15 июня 2017, 23:54 [ «Аргументы Недели» ]
Дональд Трамп выразил свое возмущение тем, что американские журналисты не проявляют интереса к «связям» Хиллари Клинтон с Россией.
Своими мыслями по этому поводу президент США поделился в Twitter. Трамп спросил: почему все СМИ отказываются писать про «дела семьи Хиллари Клинтон и демократов с Россией»?
Напомним, политические оппоненты Дональда Трампа обвиняют его в сотрудничестве с Россией. Глава Белого дома эти утверждения опровергает. По словам Трампа, с Москвой связан вовсе не он, а семья Хиллари Клинтон, его соперницы по президентским выборам. Свою точку зрения Трамп обосновывает тем, что Клинтон во время пребывания на посту госсекретаря одобрила сделку, в результате которой Россия получила пятую часть американского урана.