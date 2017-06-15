Трамп возмутился невниманием СМИ к «связям» Клинтон с Россией

Дональд Трамп выразил свое возмущение тем, что американские журналисты не проявляют интереса к «связям» Хиллари Клинтон с Россией.

Своими мыслями по этому поводу президент США поделился в Twitter. Трамп спросил: почему все СМИ отказываются писать про «дела семьи Хиллари Клинтон и демократов с Россией»?

Напомним, политические оппоненты Дональда Трампа обвиняют его в сотрудничестве с Россией. Глава Белого дома эти утверждения опровергает. По словам Трампа, с Москвой связан вовсе не он, а семья Хиллари Клинтон, его соперницы по президентским выборам. Свою точку зрения Трамп обосновывает тем, что Клинтон во время пребывания на посту госсекретаря одобрила сделку, в результате которой Россия получила пятую часть американского урана.