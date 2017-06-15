Белый дом не подтвердил визит Порошенко в США

Белый дом не подтверждает визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко. Об этом сообщила в четверг, 15 июня заместитель пресс-секретаря президента США Сара Хакаби-Сандерс.

"У нас нет пока никаких объявлений на этот счет", - ответила Сара на вопрос корреспондента ТАСС.

Первая личная встреча Петра Порошенко и Дональда Трампа может состояться на следующей неделе, сообщали украинские СМИ. Сегодня глава украинского внешнеполитического ведомства Павел Климкин подтвердил, что президент США Дональд Трамп встретится с Петром Порошенко. Главной темой переговоров станет двустороннее взаимодействие.