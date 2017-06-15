Путин рассказал об оставленных командой Обамы «минах» для Трампа

Команда Барака Обамы создала условия, при которых новому президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу трудно работать. Такое мнение высказал Владимир Путин.

Как выразился российский лидер в разговоре с Оливером Стоуном, администрация 44-го президента США оставила после себя много «мин». В этом Путин видит причину того, что Дональд Трамп в настоящее время испытывает трудности с выполнением своих предвыборных обещаний.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что Владимир Путин в ходе интервью со Стоуном исключил возможность превращения России в халифат. По словам Путина, скорее такая судьба может постигнуть США.