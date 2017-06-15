Путин пообещал сделать все для поддержки жителей Донбасса

Россия сделает все возможное для поддержки жителей востока Украины, где продолжается вооруженный конфликт. Такое обещание дал Владимир Путин.

Как отметил российский президент, несмотря на заключенные договоренности о перемирии, проблемы жителей Донбасса с течением времени только нарастают. По словам Путина, Москва будет анализировать ситуацию в Донбассе и принимать решения, адекватные ей.

Ранее в четверг «Аргументы недели» писали о том, что в украинском МВД пригрозили провести «зачистку» неподконтрольных Киеву территорий на востоке страны. С таким заявлением выступил советник руководителя ведомства Зорян Шкиряк.