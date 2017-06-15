Кадыров прокомментировал высказывание Путина о ЕС и «голубых мундирах»

Рамзан Кадыров высказался по поводу заявления президента России, касающегося евроинтеграции Украины.

Ранее в четверг Владимир Путин прокомментировал выступление украинского президента Петра Порошенко на концерте, посвященном отмене виз с ЕС. В ходе своей речи Порошенко, как известно, процитировал стихотворение Михаила Лермонтова о «немытой России».

Путин посоветовал Порошенко «не расслабляться». По словам российского лидера, в Европе «голубых мундиров», которые фигурируют в произведении поэта, куда больше, чем в РФ. Путин сделал оговорку: против «этих ребят» он ничего не имеет.

Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал высказывание президента «отличным». По словам главы Чечни, в республике «голубых мундиров» нет.