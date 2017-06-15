Путин посоветовал американцам, что делать в условиях русофобии

Простой житель штата Аризона (США) не верил, что его вопрос попадет на «Прямую линию» с российским президентом и ошибся. Джереми Боулинг хотел получить совет Путина, что делать в обстановке русофобии.

Боулинг спрашивал Путина, что делать американцам, когда все СМИ и правительство разжигают антироссийскую истерию. Путин, что было политически правильно, решил отказаться от прямых советов американцам, но заверил Джереми в том, что Россия не считает США своим врагом и никогда не считала. Президент РФ привел исторический пример, что Россия и США неоднократно были союзниками и россияне воспринимают американцев только так.

Путин выразил уверенность, что эпоха «бешеной русофобии» рано или поздно закончится.