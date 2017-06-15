Москва не допустит превращения России в халифат, заверил Путин Стоуна

Владимир Путин, отвечая на вопрос режиссера Оливера Стоуна, заявил, что Москва не допустит превращения России в халифат. "Смотрите, как бы Вашингтон в халифат не превратился", — сказал президент РФ.

Российский лидер в третьей части фильма, показанной на канале Showtime, сказал: "И в исламе много направлений, течений. Два основных — шииты, сунниты. Мы видим, что между ними есть глубокие противоречия. Я думаю, что это все-таки должно быть когда-то преодолено". По его мнению, ни одна мировая религия не может быть источником зла.

Глава российского государства в рамках интервью американскому режиссеру отметил, что российские спецслужбы не следят за гражданами РФ и не занимаются сбором информации об отдельных людях, представляющих различные религиозные конфессии.