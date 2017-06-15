Глава российского государства Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime заявил, что "пакет Яровой" обоснован и необходим в борьбе с терроризмом.

По словам Владимира Путина, в Сирии сейчас воюют на стороне террористов тысячи граждан РФ и граждан среднеазиатских государств, бывших республик Советского Союза, которые "имеют свои связи в России". Президент РФ отметил, что в 2016 году российские спецслужбы предотвратили 45 преступлений террористического характера.

Закон предполагает долгосрочное хранение операторами информации, при этом спецслужбы или правоохранительные органы могут получить ее только по решению суда, пояснил Путин, отметив, что если данные уничтожаются, то "исчезают любые возможности работать по криминальным элементам".

Ранее "Аргументы недели" сообщали о подписании президентом РФ пакета антитеррористических законов ("пакет Яровой"). Закон вступает в силу с 1 июля 2018 года.