Путин показал Стоуну свои кабинеты в Кремле и пошутил про отопление

Третья серия документального фильма "Интервью с Путиным" начинается с небольшой экскурсии, в ходе которой президент России провел американского режиссера Оливера Стоуна по своим двум рабочим и представительскому кабинетам в Кремле.

Глава государства также показал, как связываться с Национальным центром управления обороной (НЦУО РФ) на Фрунзенской набережной в Москве, где также размещается центральный аппарат Минобороны РФ.

Проходя по просторным помещениям Кремля, Стоун поинтересовался, как все это отапливается. Путин в ответ пошутил: " Уже не дровами топят". Хозяин Кремля сохранил шутливый тон, когда режиссер поинтересовался, не одиноко ли проходить ночами по коридорам президентской резиденции. "По этим коридорам ночью не хожу", - ответил Путин, рассмеявшись.

Проведя гостя в рабочий кабинет, президент подтвердил, что в этом помещении в свое время работал Иосиф Сталин. "Да, это был его кабинет, когда он был председателем правительства. Этот кабинет просто был больше. Вот этой стенки не было", - пояснил хозяин. Показывая вторую часть кабинета, Путин извинился за рабочий беспорядок и пояснил Стоуну, зачем ему в одном помещении два стола: "Здесь я с документами работаю, он (второй стол), как правило, завален бумагами".

В другом рабочем кабинете, где также побывал американский кинематографист, президент работает с коллегами в режиме видеоконференций и проводит совещания с различными регионами страны. Глава государства связался по видеосвязи с МЧС и вместе с режиссером выслушал доклад о ситуации в разных уголках страны. Затем президент вызвал на связь Национальный центр управления обороной РФ, попросив соединить его с авиабазой Хмеймим. Путин рассказал американцу о назначении и возможностях НЦУО.



