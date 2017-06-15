Путин дал свои оценки госперевороту на Украине

Европейский союз и США поддержали силовой захват власти на Украине, считает президент России Владимир Путин, о чем он и рассказал в своем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

А началось все с того, что бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о том, что необходимо перенести переговоры об ассоциации с Евросоюзом, дабы провести дополнительные оценки по поводу подписания договора об ассоциации с ЕС. Тут же начались массовые беспорядки в стране. «И наши партнеры в Европе и Соединенных Штатах оседлали этого коня недовольства людей и вместо того, чтобы выяснять, что реально происходит, они поддержали государственный переворот», — напомнил Путин ход событий трехлетней давности.

Российский лидер считает, что основной предпосылкой политического кризиса была усталость простых украинцев от коррупции и нищеты, но после получения независимости в стране "началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества государственного, собственности, понижение жизненного уровня жизни населения".

Комментируя сообщения американских СМИ о том, что Янукович сбежал из Киева, Путин сказал, что "это версия для того, чтобы оправдать поддержку госпереворота". При этом он задался вопросом, как назвали бы США события с захватом Белого дома.

"Если бы в США захватили Белый дом, как бы это называлось? Госпереворот, или что? Или думаете они пришли туда, чтобы пол подмести?", — спросил Путин у Стоуна.

Интервью с Путиным записывалось с июля 2015 по февраль 2017 года. В общей сложности американский режиссер, трижды обладатель «Оскара» Оливер Стоун и российский президент Владимир Путин провели десяток встреч, которые легли в основу четырехсерийного документального фильма. Премьера состоялась 12 июня на телеканале Showtime. Российский Первый канал начнет демонстрацию ленты 19 июня.



