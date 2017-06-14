Лидер либерал-демократов предложил позаботиться о мужчинах

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский, выступая на заседании нижней палаты парламента, предложил создать в Госдуме комитет по делам мужчин по аналогии с комитетом по вопросам семьи, женщин и детей.

"Ну что, комитет по делам женщин? Уже давно пора создавать комитет по делам мужчин - женщины живут на 20 лет дольше, какой комитет по делам женщин?!", - возмутился политик, отметив, что "женщинам нужны мужчины, может сперва мужчинами заняться, а потом уже женщинами".

Лидер либерал-демократов также отметил, что это "советская власть придумала: она создала проблему женщин, погнала на работу, они дома сидели при царе с мужьями - мужья работали, а женщины были дома".

"Я предлагаю сделать самый свободный парламент, чтобы люди ходили и заседали там, где они хотят. Может, сократить комитеты тогда, чтобы в одном комитете было очень много вопросов", - цитирует ТАСС парламентария.

"Аргументы недели" писали на днях, что лидер ЛДПР во время международного фестиваля сделал предложение актрисе.