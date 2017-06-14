СМИ в России не контролируются государством - Владимир Путин

Президент РФ рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну, что власти не контролируют СМИ в России: "У нас сотни телевизионных компаний и радиокомпаний... Это невозможно просто".

По словам Владимира Путина, проблема оппозиции заключается в том, что она не предлагает интересные избирательные программы, "более выигрышные с точки зрения интересов избирателей".

На кабельном канале Showtime в США состоялась вторая часть из четырех фильма Оливера Стоуна "Интервью с Путиным".

Также президент РФ Владимир Путин рассказал о том, что политика США на Украине направлена на то, чтобы не допустить ее сближения с Москвой, поскольку кто-то усматривает в этом угрозу из-за роста могущества России.