Президент России Владимир Путин заявил, что работа по созданию российско-украинского конфликта была проведена «безупречно». По его мнению, эту цель преследовала «философия политики» США на Украине и «наши партнеры» из Европы.

Президент РФ Владимир Путин уверен, что политика США на Украине направлена на то, чтобы не допустить ее сближения с Москвой, поскольку кто-то усматривает в этом угрозу из-за роста могущества России, пояснил Путин в интервью Оливеру Стоуну.

Заинтересованные лица в Европе и США действовали отнюдь не из соображений свободы выбора украинского народа и поддержка радикальных и националистических течений с этой позиции выглядит беспроигрышной.

«Так что, в этом смысле те, кто это сделал, достигли своей цели, сделали это безупречно. Они молодцы», — отметил Путин, уточнив при этом, что, «если посмотреть на проблему пошире», то следовало бы сделать совсем иной вывод.



Российский лидер отметил, что если бы руководство США смотрело на проблему не как на существование сиюминутной угрозы, а оценило ситуацию на 25 лет вперед, оно бы поменяло философию международных отношений.

В том же интервью Путин назвал разговоры о поверженной России лишь мечтами тех, кто заявляет об этом. По словам российского президента, авторы подобных заявлений прекрасно знают, что это не совместимо с реальностью.



