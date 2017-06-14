Путин пообещал дать адекватный ответ на действия НАТО

Расширение НАТО и размещение в Европе систем противоракетной обороны (ПРО) вынуждает Москву предпринимать ответные действия, заявил в беседе с американским режиссером Оливером Стоуном президент России Владимир Путин.



Глава государства пообещал дать адекватный ответ на действия НАТО. По его словам, Россия в настоящее время практически окружена ПРО. Верховный главнокомандующий усмотрел здесь две угрозы для страны. «Первая — это размещение противоракет НАТО в непосредственной близости от наших границ в восточноевропейских странах. Вторая угроза заключается в том, что антиракетные пусковые установки за несколько часов могут быть переоборудованы для установки ударных ракет», — пояснил Путин Стоуну.



США тратят «запредельные» деньги на свою оборону – свыше 460 миллиардов долларов в год. Ответ России будет гораздо дешевле, но не менее эффективен. Путин напомнил, что США вышли из договора по ПРО под предлогом угрозы со стороны Ирана, но при этом отказались работать над ракетной обороной вместе с Россией. Российский лидер считает эти действия США "грубой большой стратегической ошибкой", нарушающей баланс сил.

«Мы сохраним этот стратегический баланс. Баланс - очень важная вещь. Россия даст адекватный ответ, который будет гораздо дешевле, - заверил он, уточнив, что речь идет об ударных системах. - А это будет означать не что иное, как еще один виток гонки вооружений», - заявил Путин, подтвердив при этом, что Россия готова вести диалог с Вашингтоном о стратегическом балансе ядерных сил и разоружении.



