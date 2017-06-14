Госдеп объяснил, почему впервые не поздравил россиян с национальным праздником

США впервые за 25 лет публично не поздравили руководство и граждан России с национальным праздником - Днем России. Госдепу пришлось прибегнуть к объяснениям.



При новой администрации президента США Дональда Трампа Государственный департамент прекратил практику публичных поздравлений в качестве пресс-релизов. Теперь они размещаются на сайте ведомства, официальные поздравления передаются через посольства США.



Однако на странице России на сайте госдепа никаких публикаций на этот счет не нашлось, последняя запись была сделана 9 июня. Она касалась задержания чемпиона мира по ММА Мурада Амриева в Белоруссии и передаче его чеченским сотрудникам правоохранительных органов.



На сайте посольства и консульства США в России опубликована единственная запись, касающаяся 12 июня, в которой приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера о «решительном осуждении» США «задержаний сотен мирных протестующих по всей России, имевших место» в этот день (в стране прошли массовые акции протеста – прим. АН).



