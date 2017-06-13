Трамп обсудит с президентом Южной Кореи ситуацию в Южно-Китайском море

Глава Америки Дональд Трамп планирует встретиться со своим коллегой из Южной Кореи Мун Чжэ Ином. Встреча двух лидеров пройдет в Вашингтоне 29-30 июня. Стороны обсудят ситуацию на Корейском полуострове.

Ожидается, что лидеры США и Южной Корее на встрече будут обсуждать ситуацию в Южно-Китайском море, пишут «Известия».

Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Белом доме, чтобы обсудить с ним возможности двустороннего сотрудничества. В американской администрации планируют, что президенты обсудят пути преодоления кризиса на Корейском полуострове и возможности и пути дальнейшего экономического сотрудничества.