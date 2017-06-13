Сенат США ужесточит санкции для России и запретит Белому дому их корректировать

Сенат конгресса США согласовал ужесточение антироссийских санкций и намерен принять положение, согласно которому Белый дом не сможет корректировать данные меры, приостанавливать или снимать санкции без одобрения конгресса.



Так сенаторы решили наказать Россию за предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку сирийского правительства, поясняет Reuters.



Законопроект, который одобряют и демократы, и республиканцы, может быть принят на этой неделе. Новые санкции планируется распространить на горнодобывающую, металлургическую промышленность в России, судоходство и российские железные дороги.



