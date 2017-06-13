Путин рассказал о своих колебаниях по поводу предложения Ельцина

В интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин отказался давать оценки деятельности своих предшественников – президента СССР Михаила Горбачева и первого президента РФ Бориса Ельцина.

Заслугу Горбачева он видит в том, что политик попытался изменить существующую систему. Другой вопрос, что из этого вышло. В результате страну довели до распада: была полностью разрушена система социальной защиты, остановлены целые отрасли экономики, фактически разрушена система здравоохранения, в плачевном состоянии оказалась армия, а миллионы, миллионы людей оказались за чертой бедности.

Путин напомнил Стоуну, что его часто критикуют за то, что он сожалеет по поводу развала Союза. И он, действительно, считает одной из крупнейших катастроф XX века то, что после развала СССР 25 миллионов русских людей в одночасье оказались за границей, отрезанными от своих родственников. В стране возникли сначала признаки, а потом и полномасштабная гражданская война.

По мнению Путина, у Ельцина, как у всякого человека, были свои проблемы, но были и сильные стороны. Одна из них заключалась в том, что он никогда не уклонялся от личной ответственности.

Его преемник признался, что не сразу дал согласие на предложение Ельцина стать премьер-министром в 1999 году с последующей перспективой выдвижения на пост главы государства. На первое предложение Путин ответил отказом, прежде всего, беспокоясь за безопасность детей. Будущий президент опасался, что его в любой момент могут снять, и, оказавшись без охраны, как он обеспечит безопасность семьи.

«Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю жизнь мою и я не уверен, что я к этому готов», - вспомнил Путин тот разговор.

На вопрос Стоуна о том, что бы поменялось в жизни, глава государства ответил: "Одно дело - быть чиновником, даже высокого ранга, а другое - жить жизнью практически рядового человека, ходить в гости, в кино, в театр свободно, общаться с друзьями и не нести такую персональную ответственность за то, что происходит в стране, за судьбы миллионов людей".

Но потом Путин решил для себя, что уж коли судьба так распорядилась, нужно идти до конца.



