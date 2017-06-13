Путин пообещал после выхода на пенсию рассказать о стратегии США против России

Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну пообещал после выхода на пенсию рассказать о стратегии США по отношению к России. Но общие направления изложил уже сейчас.



По мнению Путина, США хотят разрушить экономику нашей страны и сменить власть на угодную им. Страна-агрессор планируют «забрать ядерный потенциал России». Российский лидер называет эти планы ошибочной тактикой недальновидных политиков, тех, кто не смотрит на «25-50 лет вперед». В ином случае они не стремились бы превратить Россию в своего вассала и выстраивали отношения совсем в другом ключе.



Глава государства напомнил, что США тратят «запредельные» деньги на свою оборону – свыше 460 миллиардов долларов в год (для сравнения: Россия - 40 миллиардов долларов).

Сам Стоун считает, что Россия и Америка могли бы стать поистине "великими партнерами", и выразил великое сожаление о том, что в настоящее время отношения между двумя державами натянуты. Собственно, и за фильм он взялся лишь потому, что хотел предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между странами.



12 июня на телеканале ShowTime была показана первая часть четырехсерийного документального фильма американского режиссера Оливера Стоуна «Интервью с Путиным».