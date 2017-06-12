Администрация белого дома прокомментировала судебный иск к Трампу

Президент США не имеет права заниматься бизнесом, в противном случае возникает конфликт интересов. Таково требование основного закона США, Конституции. Трампа поймали на том, что он занимается бизнесом.

Ранее «Аргументы недели» сообщали про судебные иски против Дональда Трампа. Сразу два генпрокурора страны поймали президента на том, что он не порвал связей со своим бизнесом, сообщает РИА Новости.

Казалось бы, у истцов сильная позиция: Трамп нарушил Конституцию, а этот непростительно. Но не все так просто в современной Америке. Администрация Белого дома считает, что «деловые интересы президента США Дональда Трампа положения конституции не нарушают». Это слова официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

Спайсер признает, что Трамп имеет некие бизнес-интересы, но при этом он Конституцию США не нарушает! Более того, Спайсер считает, что истцы преследуют политические цели. Вот это – по-американски: валить с больной головы на здоровую…