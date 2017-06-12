Украину попросили пока не думать о членстве в Евросоюзе

Представитель Евросоюза на Украине Хьюг Мингарелли 12 июня посоветовал украинским политикам пока не думать о членстве в ЕС, а сосредоточиться на реформах в стране, назвав иллюзией все другие вопросы.

Глава украинского представительства ЕС откровенно сказал, что у Евросоюза проблем много, и вопрос о членстве Украины в Евросоюзе вообще не стоит, да и поднимать данный вопрос вряд ли стоит вообще, сообщает «Немецкая волна»

Мингарелли считает, что Украине предстоит несколько лет серьезной и непростой работы над государственностью, и на этой работе и стоит сосредоточиться сейчас.

Ранее была информация о мнении главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, который заявил, что Незалежная в Евросоюз не вступит еще лет 20-25.