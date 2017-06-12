Украину попросили пока не думать о членстве в Евросоюзе
12 июня 2017, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
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12 июня 2017, 20:13 [ «Аргументы Недели» ]
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Рэпер Diddy возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей
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//В мире
В ДТП под Тулой погибло пять человек, в том числе двое детей (ФОТО)
//Общество
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