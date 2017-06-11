Клинцевич порекомендовал Порошенко не поминать имя Лермонтова всуе

Заявление Петра Порошенко о прощании с «немытой Россией» прокомментировали в Совете Федерации.

Член верхней палаты российского парламента Франц Клинцевич порекомендовал украинскому президенту не поминать имя Михаила Лермонтова всуе. Сенатор напомнил: у русского поэта есть строки, посвященные не только России, но и Европе, интеграция с которой является одной из главных целей Киева. В одном из своих стихотворений Лермонтов сравнивает Европу с умирающим на арене римским гладиатором, предсказывая закат европейской цивилизации.

Напомним, стихотворение поэта о «немытой России» Порошенко процитировал на состоявшемся накануне празднике, посвященном отмене виз с Евросоюзом. Ранее в воскресенье «Аргументы недели» писали, что потомок Михаила Лермонтова посоветовал украинскому президенту посмотреться в зеркало.