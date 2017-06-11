Один из потомков Михаила Лермонтова прокомментировал выступление Петра Порошенко, в котором политик процитировал строчки из стихотворения русского поэта про «немытую Россию».

Как отметил Михаил Лермонтов, являющийся тезкой своего великого родственника, президент Украины должен был во время декламирования стихов смотреться в зеркало. По мнению Лермонтова, вышеупомянутое стихотворение описывает ситуацию в современной Украине, которая стала рабом заокеанских господ.

Заявление Порошенко, о котором идет речь, прозвучало накануне на торжественном мероприятии, посвященном началу действия безвизового режима между Украиной и ЕС. По мнению украинского лидера, после отмены виз его страна окончательно попрощалась с «Российской империей».