Асад назвал условие для своего ухода с поста президента Сирии

Сирийский лидер Башар Асад назвал главное условие, которое заставит его добровольно покинуть президентское кресло. По его словам, он сделает это не задумываясь, если потеряет поддержку своего народа.

Президент также подчеркнул, то это его принципиальная позиция, сообщает Reuters. Стоит отметить, что Асад и раньше заявлял, что его пребывание на посту президента зависит от воли народа и решения парламента страны. Так, несколько дней назад в интервью бельгийским журналистам он отметил, что Сирия принадлежит ее гражданам, а не конкретным людям, так что любой сириец может занять президентское кресло.

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