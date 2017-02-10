Спикер сейма Латвии предпочла беседу с послом Украины встрече с послом России

Спикер нижней палаты латвийского парламента Инара Мурниеце отказалась от встречи с новым российским послом Евгением Лукьяновым в связи с занятостью: у нее запланирована встреча с послом Украины Евгением Перебийнисом.

Ознакомительный визит посла России в латвийский парламент запланирован на следующую неделю, сообщает РИА Новости. Однако, как оказалось, спикер не сможет с ним встретиться, поскольку на этот день назначена встреча Мурниеце и Перебийниса. По словам официального представителя Мурниеце, все дело в том, что беседа спикера с украинским дипломатом была согласована заранее. К тому же Перебийнис заканчивает свою работу в качестве посла Украины в Латвии, так что этот его визит станет последним.

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