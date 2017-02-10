Европа нуждается в переменах, но при этом не должен пострадать Евросоюз. Такое мнение озвучил 10 февраля глава Европарламента Антонио Таяни на встрече с главой Конгресса Испании Аной Марией Пастор Хулиан.

Таяни считает, что современная ситуация, когда избиратели делают выбор в пользу тех партий, что выступают за выход из ЕС, говорит о необходимости перемен в Европе, сообщает ТАСС.

Политику Евросоюза стоит резко поменять в пользу более полного контакта европейцев с институтами ЕС, вплоть до неформального общения, что поможет понять суть сложившихся проблем и решить их. При этой «европерестройке» ни в коем случае не должен пострадать сам Евросоюз, считает Таяни.