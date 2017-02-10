Глава Еврокомиссии назвал сроки отмены виз для украинцев

Жан-Клод Юнкер сообщил хорошие новости для граждан Украины.

Как заявил сегодня глава Еврокомиссии, безвизовый режим между ЕС и Украиной начнет действовать до 1 июня текущего года. Сегодня Юнкер обсудил данный вопрос на переговорах с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.

Накануне в СМИ прошла информация, что Евросоюз отменит визы для украинцев с 12 июня. При этом ряд источников утверждал, что речь идет не о полноценном безвизовом режиме, а об упрощении порядка пересечения границы.

Введение безвизового режима с ЕС является одной из главных провозглашаемых задач нынешнего руководства Украины. В Киеве неоднократно заявляли о скорой отмене виз, однако данное решение европейскими чиновниками постоянно откладывалось.

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