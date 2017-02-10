В Общественной палате рассказали о причинах антироссийской риторики Прибалтики

Как уже сообщалось ранее, президент Литвы выразила обеспокоенность в связи с запланированными в этом году совместными российско-белорусскими военными учениями, которые она назвала подготовкой к войне со странами Запада.

В последнее время подобные заявления со стороны правительств прибалтийских стран звучат все чаще. В Общественной палате РФ рассказали о причинах антироссийской риторики, сообщает РИА Новости.

По словам председателя комиссии по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Елены Суторминой, Прибалтика пытается доказать свою важность для сдерживания “российской агрессии”, чтобы не лишиться финансовой поддержки Соединенных Штатов.

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