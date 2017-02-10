Порядок муниципальных выборов на Урале изменится

В ряде муниципалитетов Свердловской области изменится процедура проведения выборов, рассказал на брифинге 10 февраля руководитель свердловского отделения партии «Единая Россия» Виктор Шептий. 10 сентября 2017 года, в единый день голосования, пройдут выборы в 49 местных думах Свердловской области. В части из них на основании федерального законодательства будет изменена система проведения голосования.



От мажоритарно-пропорциональной системы те муниципалитеты, где в состав местного парламента входит менее 26 человек, перешли к мажоритарной. Такое решение принимается на местном уровне, подчеркнул Виктор Шептий.



Он добавил, что в настоящее время более 70% депутатского корпуса в муниципалитетах Свердловской области составляют единороссы. Это окажет влияние и на выборах главы региона. В соответствии с федеральным законом каждый кандидат в губернаторы должен пройти муниципальный барьер, то есть собрать определенное количество голосов местных депутатов. В этом плане шансы у кандидата от «Единой России» преодолеть этот барьер для выдвижения значительно выше, чем у представителей других партий.