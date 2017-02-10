Песков назвал причину удара ВКС РФ по турецким военным

В Кремле прокомментировали инцидент с гибелью турецких военнослужащих в результате удара российской авиации в Сирии.

Как заявил сегодня Дмитрий Песков, ВКС при выполнении боевой задачи исходили из тех координат, которые им предоставила турецкая сторона. Согласно этим данным, никаких подразделений армии Турции в районе нанесения удара не было.

По словам спикера Кремля, Москва и Анкара обсудили трагический инцидент в деталях. Чтобы избежать таких ситуаций в будущем, России и Турции нужно улучшить взаимодействие друг с другом в военной сфере, считает Песков.

О том, что турецкие военные попали под удар российских самолетов, «АН-онлайн» сообщили накануне. Сегодня утром стали известны версии случившегося.