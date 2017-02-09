МИД РФ назвал Румынию явной угрозой для России

Румыния после размещения на ее территории элементов американской ПРО стала представлять явную угрозу для России, считают в Министерстве иностранных дел РФ.

Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Александр Боцан-Харченко, власти в Бухаресте превратил свою страну в форпост Соединенных Штатов. Дипломатический работник упрекнул румынских руководителей в проведении антироссийской политики и безоговорочной поддержке мер, принимаемых Западом против РФ.

США занялись созданием системы национальной противоракетной обороны в начале 2000-х годов. Элементы этой системы должны быть размещены, в частности, на территории ряда стран Восточной Европы, в непосредственной близости от границ России.

Читайте также:

Другие новости политики

См. все новости дня