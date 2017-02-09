МИД РФ назвал Румынию явной угрозой для России
9 февраля 2017, 09:34 [ «АН-онлайн» ]
Румыния после размещения на ее территории элементов американской ПРО стала представлять явную угрозу для России, считают в Министерстве иностранных дел РФ.
Как отметил представитель внешнеполитического ведомства Александр Боцан-Харченко, власти в Бухаресте превратил свою страну в форпост Соединенных Штатов. Дипломатический работник упрекнул румынских руководителей в проведении антироссийской политики и безоговорочной поддержке мер, принимаемых Западом против РФ.
США занялись созданием системы национальной противоракетной обороны в начале 2000-х годов. Элементы этой системы должны быть размещены, в частности, на территории ряда стран Восточной Европы, в непосредственной близости от границ России.
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