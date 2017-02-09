Стало известно, когда Си Цзиньпин посетит Россию

Утром в четверг, 9 февраля, стало известно, когда председатель КНР СИ Цзиньпин посетит Россию.

Предполагается, что официальный визит китайского политика состоится в середине текущего года. Как сообщил посол России в Китае Андрей Денисов в ходе пресс-конференции, председатель КНР Си Цзиньпин твердо намерен в 2017 году посетить нашу страну, передает РИА "Новости".

Ранее сообщалось, что на саммите Шелкового пути, который состоится в мае в Пекине, ожидается появление российского лидера Владимира Путина.