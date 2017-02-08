Чего только не придумывали противники Дональда Трампа, чтобы добиться его импичмента, но представитель штата Калифорния в американском Конгрессе Максин Уотерс 8 февраля своим заявлением затмила всех.

По версии конгрессмена, пока президент Путин атакует Корею, Трамп налаживает сотрудничество с Россией, сообщает РИА Новости.

Пока, по сценарию Уотерс, «Россия наступает на Корею», Трамп должен покинуть президентское кресло. При этом конгрессмен выразила уверенность, что Трамп и без того сам сделает все, чтобы его «отставили».

Как аргумент своим словам Уотерс называла только «факт российского наступления на Корею», то есть никаких фактов.

Уотерс уже попадала в новости, когда ее выступление по телевидению вдруг прервалось вещанием телеканала RT. Тогда Уотерс объяснила инцидент хакерским взломом из России.