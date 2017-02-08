В Конгресс США внесен законопроект, затрудняющий отмену антироссийских санкций

Законопроект, который существенно усложнит снятие санкций с России, был внесен в Конгресс Соединенных Штатов. Согласно ему, для того, чтобы отменить антироссийские ограничения, президенту требуется получить одобрение Конгресса.

Авторами законопроекта стала группа сенаторов - некоторые из них являются членамии Демократической партии, а некоторые, как и действующий президент - республиканцы, сообщает Associated Press. Они были обеспокоены тем фактом, что Трамп может отменить санкции, даже если Россия “не прекратит свои агрессивные действия”.

Ранее стало известно, что согласно законопроекту, Белый дом обязан будет предоставить подробный доклад о причинах отмены санкций, после чего Конгресс в течение 120 дней может наложить вето на на такое решение.

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