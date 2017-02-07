Ведущий Fox News отказался извиняться за оскорбительные слова о Путине

Ведущий Fox News не будет извиняться за свои оскорбительные слова о российском лидере Владимире Путине.

Напомним, Билл О’Рейли в ходе интервью с главой Белого дома Дональдом Трампом назвал Путина «убийцей». Ответ Кремля себя ждать не заставил. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что заявления, подобные тому, которое позволил себе О’Рейли, является недопустимыми. По мнению представителя Владимира Путина, американский телеканал должен принести официальные извинения.

Судя по реакции Билла О’Рейли, в ближайшем будущем лично он извиняться не намерен. По словам тележурналиста, он планирует подумать над этим только в 2023 году. Почему он выбрал именно эту дату, О’Рейли не уточнил. Руководство Fox News пока по данному вопросу не высказывалось.

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