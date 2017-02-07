Глава Бурятии решил досрочно уйти в отставку

С просьбой о досрочной отставке готов обратиться к президенту РФ глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Об этом глава региона сообщил журналистам 7 февраля. Наговицын решил не выдвигаться на третий срок.

Главы регионов должны меняться, так считает Наговицын, поэтому на третий срок переизбираться не будет, сообщает ТАСС.

На пресс-конференции Наговицын признался журналистам, что в Республике нужны перемены, которые проще будет осуществить его преемнику. Иными словами, Бурятии нужна «новая волна», как выразился сам Наговицын.

Глава республики отработал на своем посту два срока, срок его полномочий истекал в мае этого года. Ранее «АН-онлайн» сообщали о досрочной отставке губернатора Пермского края.