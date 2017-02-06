Проблемы волгоградцев скрыли от Володина

Председатель Госдумы Вячеслав Володин 2 февраля прибыл в Волгоград, чтобы принять участие в праздновании 74-й годовщины победы в Сталинградской битве. Волгоградские чиновники, встретив высокопоставленного гостя, повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк, дабы тот не узрел "флешмоб" жителей Гумрака.



Как стало известно "СоцИнформБюро", в Волгограде Володин провел один день. Он проверил выполнение программы "Наш двор – наш дом", которая была запущена прошлым летом по его инициативе, поучаствовал в праздновании 74-й годовщины победы в Сталинградской битве, посмотрел на новый дом на улице Космонавтов, отстроенный вместо разрушенного взрывом газа в декабре 2015 и пообщался с местными социально-ориентированными НКО.



Что же не увидел Вячеслав Володин, так это "флешмоб" жителей Гумрака, протестующих против беспредела чиновников - его повезли в объезд, из-за чего чуть не сорвали программу визита. Также не увидел он и тех людей, кто независим от власти и кто может открыто говорить об истинном положении вещей - их просто не пригласили. Как оказалось, был лишь узкий круг тех лояльных, которых предварительно тщательно подбирали в администрации губернатора Волгоградской области.



Напомним, жители Гумрака 2 февраля, в День победы в Сталинградской битве, повесили на фасады своих домов огромные плакаты с цитатами президента России Владимира Путина и словами обращения к региональным и городским властям, в надежде в очередной раз привлечь внимание к своей проблеме. Волгоградцы возмущены условиями реконструкции автотрассы из аэропорта в центр Волгограда. Ремонт дороги принес им неудобства: люди оказались отрезанными от собственных домов. Теперь довольно проблематично заехать к себе во двор или гараж, так как нет ни одного съезда. В скором времени вдоль новой дороги, и, соответственно, вдоль жилого сектора, появится трехметровое ограждение. Жизнь жителей Гумрака превратилась в борьбу за отстаивание своих прав. Чтобы этот "флешмоб" не попал в поле зрения спикера нижней палаты Федерального собрания, организаторы визита повезли его в объезд, сделав при этом большой крюк.





продолжение материала на портале "СОЦИНФОРМБЮРО" 03.02.17